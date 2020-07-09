مؤتمر زيدان: أعرف التشكيل الذي سأبدأ به أمام ألافيس

استعاد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد كل من إدين هازارد ورافائيل فاران قبل مواجهة ألافيس في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وينتظر الفرنسي نتيجة المسحة الطبية للبرازيلي فينيسيوس جونيور بعد اشتباه إصابته بالفيروس رغم ظهوره بحالة جيدة، وكذلك يعاني مارسيلو من الإصابة.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عن عودة هازارد "شعر ببعض المشاكل، لكن ليس لها علاقة بالإصابة نفسها، تدرب معنا بشكل جيد، وآمل أن يتمكن من لعب آخر 4 جولات معنا وكذلك دوري الأبطال".

وواصل الفرنسي "هازارد يريد أن يكون معانا، وليس خائفا من تكرار الإصابة".

وأضاف "هناك أشخاص لديهم خبرات طبية أكثر مني ويعلمون أنه طبيعي أن يشعر بالألم عقب المباراة أو التدريبات الشاقة، هو يريد مساعدة الفريق وسيكون معنا غدا".

ومع عودة فاران وهازارد للقائمة يغيب عن قائمة الملكي كل من مارسيلو للإصابة وداني كاربخال وسيرخيو راموس للإيقاف.

وأكمل زيزو "أعرف التشكيل الذي سأبدأ به غدا ولن أخبركم به".

وأردف "نحن نعلم الوضع ونعرف أنه لا مباراة سهلة، تحضرّنا جيدا لمواصلة ما نقوم به".

وأتم عن مواجهة الفريق الباسكي "ستكون مباراة صعبة، ومتحمسون لخوضها".

برشلونة قلص الفارق بعدما فاز على إسبانيول بهدف دون مقابل إلى نقطة واحدة قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

وإذا فاز ريال مدريد على ألافيس سيتسع الفارق مجددا إلى 4 نقاط.

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