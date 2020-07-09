أوليفير بيرهوف: هافيرتز ملائم لـ ريال مدريد

الخميس، 09 يوليه 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

هافيرتز

يؤمن أوليفير بيرهوف لاعب منتخب ألمانيا السابق والمدير الحالي للاتحاد الألماني أن مواطنه ولاعب باير ليفركوزن كاي هافيرتز ملائم للانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

ويجذب هافيرتز اهتمام العديد من الأندية الأوروبية علما بأن التقارير الصحفية تشير إلى أن تشيلي يتصدر سباق التعاقد معه.

وقال بيرهوف لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هافيرتز لاعب ملائم لريال مدريد".

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وواصل "هو لاعب صغير في السن ويمتلك موهبة كبيرة وجيد من الناحية البدنية، هو لاعب متكامل وسيكون في غاية الأهمية للمنتخب الألماني كذلك".

وعن أي ناد في النهاية سينجح في ضم اللاعب قال بيرهوف: "لا أعلم لكنني أريده أن يكون في أفضل حال من أجل المنتخب".

وواصل "لقد لعبت معظم مسيرتي خارج ألمانيا وأعتقد أنه من الأفضل أن يغارد فهذا يساعدك على أن تنضج كشخص وتصبح أقوى وتتطور عندما تغادر منطقة راحتك فهذا يساعدك وتتقدم خطوة للأمام".

ولعب بيرهوف في صفوف أودينيزي وميلان وموناكو وكييفو خارج ألمانيا في تسعينيات القرن الماضي.

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