روبرتسون لـ صلاح: كنت أقصد إرسال عرضية هدفك الثاني لفان دايك

داعب الاسكتلندي أندرو روبرتسون مدافع ليفربول زميله محمد صلاح بعد صناعة أحد أهدافه أمام برايتون.

وواصل صلاح التألق في الدوري الإنجليزي بتسجيل هدفين وصناعة هدف أمام برايتون في مباراة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 3-1.

وقال روبرتسون عبر حسابه الشخصي على انستجرام موجها حديثه لصلاح: "كنت أهدف إرسال الكرة لفتى عيد الميلاد يا مو".

ويقصد روبرتسون زميلهما الهولندي فيرجيل فان دايك الذي كان يحتفل بعيد ميلاده الـ29 يوم المباراة.

المدافع الاسكتلندي الذي شارك كبديل أرسل عرضية من ركلة ركنية قابلها الدولي المصري عند القائم القريب برأسية نادرة سكنت الشباك.

View this post on Instagram I was aiming for the birthday boy Mo... A post shared by Andrew Robertson (@andyrobertson94) on Jul 8, 2020 at 2:50pm PDT

وقال صلاح عقب اللقاء لشبكة سكاي سبورتس: "لقد تدربنا على هذه اللعبة في اليومين الأخيرين".

وأضاف مازحا "أخيرًا صنع روبرتسون أحد أهدافي، لذا أنا سعيد بذلك".

ووصل جناح روما السابق بذلك لهدفه رقم 19 في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي وهو ثالث هدافي المسابقة حتى الآن.

ويتصدر جدول ترتيب الهدافين جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي بـ22 هدفا، يليه بيير إيمريك أوباميانج بـ20 هدفا.

وتوج صلاح بلقب هداف الدوري بـ32 هدفا في موسم 2017-2018، وظفر به بالتساوي مع أوباميانج وزميله في ليفربول ساديو ماني بـ22 هدفا في الموسم الماضي.

كما أصبح صلاح رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسهم في تسجيل فريقه لـ100 هدف في الدوري بعدما سجل 73 هدفا وصنع 27 في 104 مباراة شارك فيهم.

ودخل لاعب المقاولون العرب السابق تلك القائمة بعد كل من ستيفن جيرارد وروبي فاولر ومايكل أوين.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويسعى لعبور حاجز الـ100 نقطة، إذ يملك 92 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لملاقاة بيرنلي في الجولة المقبلة يوم السبت.

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