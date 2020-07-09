قائد إسبانيول: نعتذر من الجماهير.. سنعود أقوى

الخميس، 09 يوليه 2020 - 01:34

كتب : FilGoal

قائد إسبانيول - خافي لوبيز

اعتذر خافي لوبيز قائد إسبانيول من جماهير فريقه بعد تأكد الهبوط عقب الخسارة من برشلونة في الدوري الإسباني.

وصرح لوبيز حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أشعر بفخر كبير لما قدمناه في المباراة، عمل زملائي والمناسبات التي كان من الممكن أن تختلف خلالها النتيجة".

وأضاف "أعتذر لكل جماهيرنا على كل شيء جعلناهم يخوضونه".

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وواصل "تلك الأوقات الصعبة لنا بعد موسم لم يسر فيه شيء على ما يرام".

وتابع "أرغب في أن أشكر الجماهير كذلك رغم أننا لم نكن جيدين، لأنهم دعمونا دائما".

وأردف "نعتذر مرة أخرى وبكل وضوح سنعود أقوى إلى الدرجة الأولى".

وأتم "أقل ما يمكن فعله هو الاعتذار".

برشلونة فاز بنتيجة 1-0 ضد ضيفه إسبانيول ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني مساء الأربعاء ليصبح على بعد نقطة من ريال مدريد المتصدر والذي لم يلعب بعد في هذه الجولة.

وتأكد هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية بعد الخسارة، لتكون المرة الأولى منذ 27 عاما التي يهبط خلالها والسادسة في تاريخه.

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