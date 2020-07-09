كلوب: صلاح كان جيد جدا ضد برايتون.. وتخيلوا أين سأكون بدونه هو وماني وفيرمنيو؟

الخميس، 09 يوليه 2020 - 01:22

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب - ليفربول

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح نجم الفريق بعدما سجل هدفين وصنع آخر في الانتصار على برايتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي في ملعب أميكس.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي عقب المباراة: "صلاح مهاجم، كيف يمكن أن يكون تسجيل الأهداف ليس دافعا له؟ هذا واضح".

وواصل "في العامين الماضيين فاز بالحذاء الذهبي مرة منفردا ومرة تقاسم الجائزة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج".

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وشدد " الأمر هام دائما، هام لصلاح ولساديو كذلك، وفي النهاية أنت لا تسجل الأهداف إلا عندما تلعب جيد وصلاح لعب جيدا وهذا كان جيدا حقا".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "إن كنت تركز على تسجيل الأهداف فقط –وهذا لا يحدث- فحينها لن تتواجد تتحرك بما فيه الكفاية ولن تتواجد في الأماكن الصحيحة".

وعن الثلاثية قال: "الأهداف كانت جيدة وتحركنا كثيرا وهذا جميل، ربما كنا نستطيع تسجيل أكثر لكن هذه هي النتيجة".

أما عن تسجيل الثلاثي الهجومي صلاح وماني وروبرتو فيرمينو سويا 250 هدفا لليفربول قال كلوب: "250 هدفا يا له من رقم استثنائي".

وأتم "تخيلوا أين سأكون إن لم يلعب هؤلاء الأولاد من أجلي، الموقف الحالي ناقص 250 هدفا، أمر عظيم".

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