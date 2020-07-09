كلوب: صلاح كان جيدا جدا ضد برايتون.. وتخيلوا أين سأكون بدونه هو وماني وفيرمنيو؟

الخميس، 09 يوليه 2020 - 01:22

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب - ليفربول

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح نجم الفريق بعدما سجل هدفين وصنع آخر في الانتصار على برايتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي في ملعب أميكس.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي عقب المباراة: "صلاح مهاجم، كيف يمكن أن يكون تسجيل الأهداف ليس دافعا له؟ هذا واضح".

وواصل "في العامين الماضيين فاز بالحذاء الذهبي مرة منفردا ومرة تقاسم الجائزة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج".

أخبار متعلقة
في ليلة تألق صلاح.. ليفربول يدك برايتون بثلاثية صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول صلاح: أعتقد أن أرقام صناعتي للأهداف جيدة.. وأخيرا روبرستون صنع هدفا لي

وشدد " الأمر هام دائما، هام لصلاح ولساديو كذلك، وفي النهاية أنت لا تسجل الأهداف إلا عندما تلعب جيد وصلاح لعب جيدا وهذا كان جيدا حقا".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "إن كنت تركز على تسجيل الأهداف فقط –وهذا لا يحدث- فحينها لن تتواجد تتحرك بما فيه الكفاية ولن تتواجد في الأماكن الصحيحة".

وعن الثلاثية قال: "الأهداف كانت جيدة وتحركنا كثيرا وهذا جميل، ربما كنا نستطيع تسجيل أكثر لكن هذه هي النتيجة".

أما عن تسجيل الثلاثي الهجومي صلاح وماني وروبرتو فيرمينو سويا 250 هدفا لليفربول قال كلوب: "250 هدفا يا له من رقم استثنائي".

وأتم "تخيلوا أين سأكون إن لم يلعب هؤلاء الأولاد من أجلي، الموقف الحالي ناقص 250 هدفا، أمر عظيم".

طالع أيضا:

قرار من الجهاز الفني للزمالك قبل التوجه لمعسكر برج العرب

بالفيديو - ثنائيات كوكا تتواصل

إيقاف مدافع لاتسيو "العضاض" 4 مباريات

جوارديولا: الأداء؟ نستعد لأرسنال وريال مدريد

مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول يكشف مصير الدرجة الثانية

كلوب صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المباركي يوقع على عقود الانضمام لـ دجلة خلال ساعات 50 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: كنت أرتجف حين شعر دي بروين بالإصابة 57 دقيقة | مصر
مران الزمالك – استئناف التدريبات بعد 3 أشهر توقف.. والفريق يغادر إلى برج العرب 58 دقيقة | الدوري المصري
أليسون: هذا صلاح الذي أعرفه.. جائع دائما للأهداف ساعة | ليفربول البطل
تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | أوروبا
الرياضية السعودية: الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو لنهاية الموسم والمغربي يعطل الإعلان 2 ساعة | مصر
حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب استبعاده المؤقت من معسكر برج العرب 2 ساعة | الدوري المصري
جاتوزو عن ميليك: علينا احترام رغبته في الرحيل عن نابولي 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك