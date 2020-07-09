برشلونة يفوز بدربي كتالونيا ويعلن هبوط إسبانيول للمرة السادسة في تاريخه

واصل برشلونة سعيه للإبقاء على سباق الدوري الإسباني حتى اللحظات الأخيرة، كما كتب على خصمه إسبانيول الهبوط، بعد انتصاره في دربي كتالونيا بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني مساء الأربعاء.

الفريق الكتالوني بادر بالضغط على جاره، لكن الهدف لم يأت سوى في الدقيقة 57 بعد تمريرة من أنطوان جريزمان داخل منطقة الجزاء أمام منطقة الست ياردة وصلت إلى ليونيل ميسي الذي مرر الكرة بدوره إلى لويس سواريز ليسكنها الأخير في الشباك.

وكاد أدري إمباربا الجناح الأيمن لنادي إسبانيول أن يستغل تقدم الطرف الأيسر لبرشلونة بعد انطلاقة أكثر من رائعة في الدقيقة 10 وانفرد بمارك أندري تير شتيجن وسدد لكن الحارس الألماني تصدى للكرة.

وتحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة من مكان خطيرة لصالح أنطوان جريزمان في الدقيقة 22 سددها ميسي لكنها مرت بسلام على المرمى.

وأرسل جريزمان تمريرة خطيرة في الدقيقة 26 وصلت إلى سواريز لكن الدفاع لحق به وأنقذ الموقف قبل أن يسجل.

وعاد إسبانيول لتشكيل خطورة على برشلونة في الدقيقة 43 بعد مرتدة خطيرة من جهة اليسار عقب انطلاقة ديداك فيلا الذي أرسل كرة عرضية حاول كليمنت ليجنليه إبعاد الكرة لكنه كاد أن يسكنها في شباكه بالخطأ لولا تألق تير شتيجن، لم تنته الفرصة عند هذا الحد، إذ عادت الكرة مرة أخرى إلى فيلا الذي سددها لكنها ارتطمت في القائم الأيسر.

وتحصل أنسو فاتي مهاجم برشلونة على بطاقة حمراء في الدقيقة 50 من عمر اللقاء بعد تدخله ضد كاليرو مدافع إسبانيول، ليعود حكم الساحة إلى تقنية الفيديو ويقرر طرده بدلا من إنذاره.

تكررت نفس الحالة بعد دقيقتين، بين بول لوزانو مدافع إسبانيول الذي تدخل بقوة ضد جيرارد بيكيه في منتصف الملعب، ونفس اللقطة والتدخل ليعود الحكم إلى الفيديو ثم يطرد لاعب إسبانيول.

وكاد ليونيل ميسي أن يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 69 لولا تألق دييجو لوبيز حارس مرمى إسبانيول.

بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 76 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد بنقطة ويتبقى للأخير مباراة في نفس الجولة.

فيما تأكد هبوط إسبانيول صاحب الـ24 نقطة في قاع الجدول.

وتعد تلك هي المرة السادسة التي يهبط خلالها إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية، والأولى منذ موسم 1992-1993 وصعد بعدها إلى الدرجة الأولى مباشرة بعد موسم.

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