صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يصل إلى 100 هدف مع ليفربول

أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يشارك في تسجيل وصناعة 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

الجناح المصري سجل هدفين وصنع آخر في الفوز على برايتون في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

صلاح بفضل مساهمته رفع رصيده إلى 73 هدفا و27 مساهمة بصناعة أهداف في 104 مباراة، كما صار الرابع الذي يحقق هذا الإنجاز مع الريدز.

إذ وصلت مساهمات مايكل أوين الـ 100 في 148 مباراة، وروبي فاولر في 159 مباراة وستيفن جيرارد في 212 مباراة.

محمد صلاح أصبح أكثر لاعب مسجل للأهداف في الدوري الإنجليزي في عام 2020 🇪🇬👑 صلاح وصل أيضا لمساهمته رقم 100 مع ليفربول في الأهداف في 104 مباراة 73 هدفا ⚽️ 27 صناعة أهداف 🅰️ ملك مصر.. فخر العرب 🔥 pic.twitter.com/3GUvgV4gvS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 8, 2020

كما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في 2020 بالدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف.

هدف صلاح الأول في اللقاء أنهى صيام الريدز التهديفي خارج القواعد عند 467 دقيقة في جميع المسابقات وهو أسوأ رقم منذ عام 1992 للريدز.

كما كان الفارق بين تسجيله للهدف الأول وصناعة الثاني الذي سجله جوردان هندرسون 127 ثانية فقط.

الفارق بين هدف صلاح وصناعته لهندرسون هو 127 ثانية فقط 🔥🔴 pic.twitter.com/Qb1gkRfqMr — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 8, 2020

ويواصل صلاح منافسته على لقب الهداف إذ رفع رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي هداف الموسم الجاري.

وتحت قيادة يورجن كلوب في جميع المسابقات، سجل صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو 250 هدفا بقميص الريدز بواقع 94 هدفا للمصري و79 للسنغالي و77 للبرازيلي.

2️⃣5️⃣0️⃣ combined goals in all competitions under Jürgen Klopp! 9️⃣4️⃣ Salah 👑 7️⃣9️⃣ Mane ⚡️ 7️⃣7️⃣ Firmino 😎 pic.twitter.com/oQ9nIwPY2e — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 8, 2020

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