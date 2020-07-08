صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون - الدوري الإنجليزي

أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يشارك في تسجيل وصناعة 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

الجناح المصري سجل هدفين وصنع آخر في الفوز على برايتون في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

صلاح بفضل مساهمته رفع رصيده إلى 73 هدفا و27 مساهمة بصناعة أهداف في 104 مباراة، كما صار الرابع الذي يحقق هذا الإنجاز مع الريدز.

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إذ وصلت مساهمات مايكل أوين الـ 100 في 148 مباراة، وروبي فاولر في 159 مباراة وستيفن جيرارد في 212 مباراة.

كما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في 2020 بالدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف.

هدف صلاح الأول في اللقاء أنهى صيام الريدز التهديفي خارج القواعد عند 467 دقيقة في جميع المسابقات وهو أسوأ رقم منذ عام 1992 للريدز.

كما كان الفارق بين تسجيله للهدف الأول وصناعة الثاني الذي سجله جوردان هندرسون 127 ثانية فقط.

ويواصل صلاح منافسته على لقب الهداف إذ رفع رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي هداف الموسم الجاري.

وتحت قيادة يورجن كلوب في جميع المسابقات، سجل صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو 250 هدفا بقميص الريدز بواقع 94 هدفا للمصري و79 للسنغالي و77 للبرازيلي.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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