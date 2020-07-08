محرز: علينا مواصلة العمل بقوة لكي نبلغ أفضل مستوى ممكن

قال رياض محرز جناح مانشستر سيتي إن فريقه يجب أن يستمر في تقديم ذات المستوى الذي قدمه ضد نيوكاسل يونايتد ويواصل العمل بقوة ليصل إلى أفضل مستوى ممكن.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وصرح محرز قائلا: "علينا أن نستمر في تقديم ذلك المستوى ونواصل العمل بقول والمحاولة لمساعدة الفريق على التطور لنصل إلى أفضل مستوى ممكن".

وواصل "سهلنا الأمر على أنفسنا حينما سجلنا في وقت مبكر من المباراة".

وأتم "بعد ذلك الهدف تحكمنا أكثر وتمكنا من تسجيل المزيد".

محرز سجل هدفا في انتصار مانشستر سيتي بنتيجة 5-0 أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد ليلة الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد سيتي لمواجهة مضيفه برايتون ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري يوم السبت.

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