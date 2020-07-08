الزمالك يخوض مرانه على مرتين قبل التوجه إلى برج العرب

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب باتريس كارتيرون إقامة مران الفريق صباح الخميس على مرتين.

وسيتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى ستتدرب في تمام السابعة والنصف صباحا.

أما المجموعة الثانية فستتدرب في الثامنة والنصف صباحا.

يأتي ذلك تطبيقا لقواعد التباعد في المران استعدادا لاستئناف النشاط الكروي.

وعقب نهاية المران سيتوجه الزمالك إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق.

ومن المقرر استئناف الدوري في السادس من شهر أغسطس المقبل، علما بأن الزمالك يستعد كذلك لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.

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