في موسمه الأفضل هجوميا.. سام مرسي يصنع هدف فوز ويجان على كوينز بارك

ساهم سام مرسي في صناعة هدف فوز ويجان على كوينز بارك رينجرز في الجولة الـ 42 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

فوز ويجان هو الرابع في آخر 5 مباريات والثالث على التوالي على أرضية ملعب الفريق، والذي أبعده عن مناطق الهبوط بفارق 8 نقاط قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

لاعب الوسط المصري رفع رصيده هذا الموسم إلى 6 أهداف شارك بها إذ سجل 3 وصنع مثلها خلال 39 مباراة.

وتفوق سام على أرقامه الهجومية في المواسم الماضية في "شامبيونشيب"، إذ سجل هدفا وصنع آخر في الموسم الماضي خلال 40 مباراة.

وفي موسم 2016-17 سجل هدفا وصنع 3 في 31 مباراة بقميص فريقي برنسلي وويجان.

قائد الفريق صنع هدف اللقاء الوحيد بعدما ركض وحيدا ما لا يقل عن 25 مترا ومرر لكيفير مور الذي سجل في الدقيقة 33 بتسديدة صاروخية أعلى الشباك.

فوز ويجان ارتقى بالفريق للمركز الـ 16 خلف كوينز بارك بفارق الأهداف بعدما تساويا في نفس رصيد النقاط.

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