تشكيل برشلونة - مثلث هجومي من ميسي وجريزمان وسواريز في دربي كتالونيا
الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 21:18
كتب : FilGoal
دفع كيكي سيتيين مدرب برشلونة بالثلاثي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ولويس سواريز كأساسي لمواجهة إسبانيول في دربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.
ويحل إسبانيول ضيفا على برشلونة في تمام العاشرة مساء الأربعاء.
ويلعب برشلونة بالرسم التكتيكي 4-3-1-2 في أسلوب مشابه لما لعب به ضد فياريال في الجولة الماضية.
ويتواجد الرباعي نيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه وجوردي ألبا في خط الدفاع.
فيما يلعب الثلاثي إيفان راكيتيتش وسيرجي روبيرتو وسيرخيو بوسكيتس في خط الوسط وأمامهم ميسي كصانع ألعاب.
إليكم التشكيل كاملا:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا
الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – روبيرتو
الوسط الهجومي: ميسي
الهجوم: جريزمان - سواريز
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