في غياب حجازي.. وست بروميتش يُسقط دربي كاونتي ويقترب أكثر من بريميرليج

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

وست بروميتش ألبيون - دربي كاونتي

تغلب وست بروميتش ألبيون على ضيفه دربي كاونتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في ملعب ذا هاوثرنس.

واستضاف وست بروميتش منافسه دربي في إطار الجولة 42 من الدوري الإنجيليزي الدرجة الأولى.

سجل هدفا المباراة جرادي ديانجانا ودارا أوشيه في الدقائق 11 و77.

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وشهدت المباراة طرد مباشر للوي سيبلي لاعب دربي في الدقيقة 90.

وغاب أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ومنتخب مصر عن اللقاء بعدما طُرد المباراة الماضية عقب حصوله على إنذارين.

وبتلك النتيجة يتصدر وست بروميتش جدول الترتيب برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه ليدز يونايتد وللأخير لقاء أقل.

ويتبقى أربع مباريات على نهاية الموسم ويبتعد وست بروميتش عن برينتفورد صاحب المركز الثالث بخمس نقاط كاملة وهو ما يساهم حال مواصلة النتائج الإيجابية في الصعود مباشرة لبريميرليج.

فيما تجمد رصيد دربي كاونتي عند 61 نقطة يحتل بهم المركز الثامن ويبتعد عن كارديف صاحب المركز السادس بثلا ث نقاط.

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