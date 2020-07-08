ليكيب: ستوريدج يحدد وجهته المقبلة لتعزيز أعمال شركته

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 18:45

كتب : FilGoal

دانييل ستوريدج

يوافق دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق على الانتقال إلى أحد أندية الدوري الأمريكي من أجل تعزيز أعمال شركته الموسيقية.

ستوريدج فسخ تعاقده مع طرابوزن سبور في مارس الماضي بالتراضي، بعدما تعرض لإيقاف في منتصف يونيو الماضي بسبب خرق قواعد المراهنات، وصار لاعبا حرا في الانتقال لأي نادي في الوقت الحالي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن ستوريدج يأمل في الرحيل صوب الدوري الأمريكي لتحقيق حمله بتعزيز علامته الموسيقية بعبور المحيط الأطلنطي.

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ويمتلك ستوريدج شركة تسمى "Dudley Road Records" أنشأها عام 2017 ويسعى لتوسيع أعمالها.

ويتربط اسم المهاجم البالغ 30 عاما بالانضمام لصفوف إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكام.

وأضاف التقرير الفرنسي أن اللاعب لديه عرضا من الدوري الفرنسي وكذلك تواصل معه نادي بينيفنتو الذي ضمن تأهل للموسم المقبل للدوري الإيطالي.

ستوريدج في تجربته التركية الموسم الجاري سجل 7 أهداف في 16 مباراة بعدما انتهى تعاقده مع ليفربول.

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