من أجل ثلاثية تاريخية.. مدرب بايرن: نستهدف التتويج بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

بلهجة تحدي.. قال هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ إن فريقه يستهدف الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بالبطولة هذا الموسم.

بعد تحقيق الثنائية المحلية، يسعى بايرن لحصد دوري الأبطال ليكرر الإنجاز الذي حققه في موسم 2012-2013.

وأوضح فليك "سنستعد بقوة لدوري الأبطال بعد عودة اللاعبين من الإجازة، وهدفنا هو الوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الآن سيحصل اللاعبون على بعض الراحة للاسترخاء وإعادة شحن طاقاتهم".

وحدد فليك يوم 26 يوليو الجاري كموعد لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية استعدادا لدوري الأبطال، على أن يخضعوا فور عودتهم لفحوصات فيروس كورونا.

وتعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد الشهر القادم، إذ تم الإعلان عن جدول الأدوار المتبقية من المسابقة، ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، على أن تتم مراسم القرعة يوم الجمعة المقبل.

بايرن سيستكمل مشواره في البطولة بمواجهة إياب دور الـ16 ضد تشيلسي يوم 7 أو 8 أغسطس المقبل.

مباراة الذهاب في لندن انتهت بفوز بايرن بثلاثية نظيفة، قبل توقف منافسات الرياضة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

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