كرة سلة - ثريا محمد: هدفنا الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الأهلي

أعربت ثريا محمد لاعبة فريق سيدات الأهلي عن سعادتها بالعودة للتدريبات مرة أخرى بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت ثريا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "خاض الفريق التدريبات بشكل مبكر عن باقي الفرق، وهو ما سيساعدنا بصورة جيدة عند استئناف المسابقات".

ووضع الاتحاد المصري لكرة السلة منتصف أغسطس كموعد مبدئي لاستئناف مباريات الموسم.

وأضافت ثريا "فترة التوقف وصلت لـ 4 أشهر وهي فترة كانت صعبة على الجميع فلم نتعرض لمثل هذا التوقف من قبل".

وشددت "الجميع يحتاج لفترة تدريبات مكثفة لاستكمال اللياقة البدنية والفنية ليكون الفريق جاهزا في المباريات الرسمية".

وكشفت ثريا "كنا على تواصل مستمر مع الجهاز الفني لمتابعة التدريبات اليومية في المنزل، وأعتقدت بعض الفرق بأن المنافسات سيتم تأجيلها للموسم الجديد".

وأتمت ثريا تصريحاتها "نسعى لتحسين الأداء السابق والفوز بلقب الدوري، فهذا هو الهدف الأهم للجميع، نسعى لتحقيق كافة البطولات التي يشارك بها النادي والمنتخب بعد استئناف النشاط".

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