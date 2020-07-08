كرة يد - طارق محروس: الأهلي صاحب فضل عليّ.. والدوري في الملعب

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 12:54

كتب : حسام نور الدين

أبرز صور تتويج فريق الأهلي لكرة اليد ببطولة كأس الكؤوس

وجه طارق محروس المدير الفني الجديد لفريق رجال كرة اليد بالأهلي بالشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لاختياره لتولي مهمة قيادة الفريق.

وقال محروس في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "الأهلي صاحب فضل عليّ، منذ دخلت النادي في الثامنة من عمري".

وأوضح "الأهلي هو السبب في جميع النجاحات التي حققتها على كل الأصعدة لذلك لن أدخر جهدا في سبيل الفوز بالبطولات لاسعاد الجماهير".

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وكشف محروس "بدأنا الإعداد بشكل مكثف تمهيدا للمرحلة المقبلة وهي صعبة للغاية من أجل تجهيز اللاعبين لخوض المباراتين المتبقيتين في الدوري".

وشدد "لا بديل عن الفوز من أجل المنافسة على اللقب، والفريق مطالب ببذل مجهود بدني وفني وذهني مضاعف لتجاوز تبعات فترة التوقف الطويلة".

وتابع "الدوري مازال في الملعب، والأهلي يملك عناصر مميزة ولديه طموحات وخبرات وعزيمة، مما يجعل المنافسة على اللقب قائمة".

وعن استئناف النشاط قال محروس: "قرار صائب من جانب المسؤولين ويهدف لخدمة الرياضة المصرية والمنتخب الوطني".

وأتم المدير الفني ليد الأهلي تصريحاته "سنقاتل من أجل الفوز بالبطولات لإسعاد الجماهير لأنهم الدافع والمحرك الأساسي وراء كل إنجاز".

ويتبقى للأهلي مباراتين في دوري المحترفين لكرة اليد أمام الجزيرة والزمالك، ويحتاج للفوز في المباراتين من أجل خوض مباراة فاصلة مع الزمالك حال فوزه بمباراته المتبقية.

أما في كأس مصر فتأهل الأهلي لنصف النهائي ليواجه المعادي، بينما المباراة الأخرى بين الزمالك وطلائع الجيش.

وقرر الاتحاد المصري لكرة اليد استئناف موسم الرجال في سبتمبر في موعد يتم تحديده لاحقا عقب المعسكر الأول لمنتخب مصر استعدادا لبطولة العالم 2021.

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