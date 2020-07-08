بسبب الاشتباك مع مشجع.. إيقاف داير 4 مباريات وتغريمه

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف إريك داير لاعب وسط توتنام وتغريمه على خلفية الواقعة التي تورط بها عقب مواجهة فريقه في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نورويتش سيتي.

إيريك داير النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وتقرر إيقاف داير 4 مباريات وتغريمه 40 ألف جنيه استرليني بعد صعوده للمدرجات من أجل الاشتباك مع أحد المشجعين دفاعا عن شقيقه عقب المباراة التي مر عليها 127 يوما.

سيتم تطبيق العقوبة فورا، ليغيب داير عن 4 من المباريات الـ5 المتبقية لفريقه في موسم الدوري الإنجليزي.

لم يواجه داير أي عقوبات من قبل الشرطة البريطانية التي أنهت التحقيق بعد أيام من نهاية المباراة وقررت ألا توجه أي تهم للاعب الدولي الإنجليزي.

صاحب الـ26 عاما اتجه للمدرجات بعد خسارة فريقه أمام نورويتش سيتي مارس الماضي، بعدما شاهد أحد المشجعين يهاجم شقيقه.

اضطر الأمن لإبعاد داير الغاضب، لكن مقطع فيديو صور الواقعة انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الشرطة المحلية أُجبرت بعد ذلك للبحث في أمر الواقعة ونشرت بيانا وقتها قالت فيه: "التحقيق انتهى، لن نوجه أي تهم أو نتخذ أي إجراء إضافي".

جوزيه مورينيو مدرب توتنام علق على الواقعة قائلا: "الشخص الذي أهان إريك وعائلته كانت هناك، شقيقه الأصغر لم يكن سعيدا بالموقف ومن ثم إريك، أكرر مجددا، لم يكن شيئا نفعله كمحترفين لكن ربما نفعله في موقف مثل هذا".

واستكمل "لا يمكنني القول إن كانت هناك عنصرية أم لا، لا أعلم، فقط أعرف رد فعل إريك وكان بناء على ما حدث مع شقيقه، لم أحب ما كان يحدث، لا يمكنني التحدث في ذلك الاتجاه مع تلك التفاصيل".

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