ساري: علينا نسيان ما حدث أمام ميلان سريعا

يرغب ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس نسيان ما حدث في مباراة الفريق أمام ميلان سريعا، والتي شهدت خسارة البيانكونيري 4-2 في ملعب سان سيرو.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قدمنا 60 دقيقة جيدة أمام ميلان".

وأضاف "كنا نسيطر على المباراة، ثم مررنا بفترة فقدان تركيز ولكن لا داعي للحديث عنها الآن لأن أمامنا مباراة أخرى في غضون أيام قليلة".

ويلعب يوفنتوس ضد أتالانتا يوم السبت المقبل ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وأوضح ساري "حدث هدا الأمر لفرق أخرى، لأن هذا وقت صعب على الجميع بدنيا وذهنيا".

وشدد مدرب السيدة العجوز "يجب أن نبقى هادئين".

وأتم "عانينا في الدفاع بعد ركلة الجزاء فقط، لم نتلق أي تسديدات على المرمى قبلها".

فوز ميلان رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس متفوقا على روما ونابولي، بينما توقف رصيد يوفنتوس الذي تكبد الهزيمة الرابعة هذا الموسم عند 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن لاتسيو.

1354 يوما مرت على فوز ميلان الأخير أمام يوفنتوس بصاروخية مانويل لوكاتيلي.

12 مباراة في جميع المسابقات بين الانتصارين تفوق في جميعها يوفنتوس عدا سوبر 2016 الذي حققه ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل، بـ 9 انتصارات و3 تعادلات.

ولأول مرة يسجل لاعبو ميلان 4 أهداف في شباك يوفنتوس منذ الفوز 4-0 تحت قيادة أريجو ساكي عام 1989.

ويفشل لأول مرة يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه بثنائية ويستقبل 3 أهداف في 5 دقائق منذ مواجهة فيورنتينا في 2013 أي منذ 7 سنوات.

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