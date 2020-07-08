أرتيتا معترضا على طرد لاعبه أمام ليستر: لا أفهم القواعد.. ولا أرى حكما يتفقد الفيديو

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال اعتراضه على طرد لاعبه إدي نكيتيا أمام ليستر سيتي في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله يوم الثلاثاء في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة:"لا أفهم القواعد. لم أر حكما يتفقد الفيديو، لكن ما بيدي حيلة الآن، إنها القواعد".

وواصل "فقدنا نقطتين، فقدنا إدي وسنرى الآن كم عدد المباريات التي سيغيب عنها".

واستمر "فخور بفريقي، بما قدمناه أمام منافس كهذا، كان مفترضا أن نتقدم بثلاثة أو أربعة أهداف. بالنسبة للبطاقة الحمراء، عليك أن تدرك أنه فتى صغير. كان لابد أن يلعب ليستر بعشرة لاعبين بعد 42 دقيقة، بسبب تدخل بين الدقيقتين 40 و45".

واستطاع ليستر إدراك التعادل في ملعب الإمارات بعد دقائق من طرد نكيتيا الذي شارك لمدة 4 دقائق فقط.

واستعان الحكم بالفيديو بعد تدخل قوي من نكيتيا على لاعب ليستر قبل أن يقرر طرد الأول.

وظل أرسنال سابعا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 50 نقطة مبتعدا بتسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق المدفعجية لمواجهة مضيفه وجاره اللندني توتنام يوم الأحد.

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