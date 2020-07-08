إبراهيموفيتش: في ميلان أنا رئيس ولاعب ومدرب.. واستمتع بنفسي مثلما فعلت في أمريكا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 01:46

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - أنتي ريبيتش - ميلان

ألمح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لإمكانية رحيله عن ميلان بنهاية الموسم وأوضح "إذا كنت هنا منذ اليوم الأول من الممكن أن نفوز بلقب الدوري الإيطالي".

إبراهيموفيتش سجل هدف ميلان الأول من علامة الجزاء والذي قلب الطاولة على يوفنتوس في الشوط الثاني بالفوز 4-2 (طالع التفاصيل).

السويدي قال عبر نهاية اللقاء لشبكة DAZN: "أنا كبير في السن، هذا ليس سرا، العمر مجرد رقم، أنا أعمل بشكل جيد وأسعى للتوازن، لعبت اليوم أكثر من المباراة السابقة وأشعر أنني بحالة جيدة، ولأكون صادقا أسعى لقيادة الفريق للفوز بأي طريقة".

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وعن إعطاء التعليمات لزملائه وهل يفكر في أن يصبح مدربا؟ "أنا رئيس ولاعب ومدرب، السيئ أنني أتقاضى راتبي كوني لاعبا فقط، إذا كنت هنا منذ اليوم الأول من الممكن أن نفوز بلقب الدوري الإيطالي".

وتابع "سوف نرى، هذا الشهر سأستمتع بنفسي، لكن هناك شيء غريب يحدث ونحن لا نتحكم في شيء".

وعن مستقبله مع ميلان "لا أعلم إذا كانت الجماهير ستراني مباشرة لآخر مرة من الملعب، قد يحدث هذا نعم، لماذا؟ عليكم قراءة ما بين السطور، من الغريب اللعب خلف أبواب مغلقة، إذا كان سان سيرو ممتلئا كانت ستكون ليلة رائعة".

وواصل "أنا استمتع بنفسي في ميلان مثلما فعلت في أمريكا، أصبت وعدت مرة أخرى أنا بعمر الـ 38 ولا أملك اللياقة البدنية التي كنت أملكها، لكني ذكي في ذلك. أنا لا أحاول فعل نفس الأشياء التي فعلتها عندما كان عمري 20 عاما".

وأتم "إذا لم أحدث الفارق لا أحب ذلك، لست هنا لأكون مثل تعويذة النادي، أنا هناك لمساعدة رفاقي والنادي والجماهير".

السويدي ساهم في 9 مباريات بدأها بشكل أساسي مع ميلان في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3.

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