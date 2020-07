من اليوم سنقول "ريمونتا" وليس "ريمونتادا".. ميلان يقلب الطاولة على يوفنتوس برباعية

"ريمونتادا" كلمة إسبانية، يرادفها "ريمونتا" في الإيطالية وهو ما حققه ميلان في 5 دقائق أمام يوفنتوس في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

1354 يوما مرت على فوز ميلان الأخير أمام يوفنتوس بصاروخية مانويل لوكاتيلي، منذ ذلك الحين كان مونتيلا مدربا لميلان خلفه كل من جاتوزو ثم جيامباولو وبيولي وتغير شكل ميلان الإداري أكثر من مرة من أجل تحقيق هذا الفوز.

12 مباراة في جميع المسابقات بين الانتصارين تفوق في جميعها يوفنتوس عدا سوبر 2016 الذي حققه ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل، بـ 9 انتصارات و3 تعادلات.

ولأول مرة يسجل لاعبو ميلان 4 أهداف في شباك يوفنتوس منذ الفوز 4-0 تحت قيادة أريجو ساكي عام 1989.

ويفشل لأول مرة يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه بثنائية ويستقبل 3 أهداف في 5 دقائق منذ مواجهة فيورنتينا في 2013 أي منذ 7 سنوات.

فوز ميلان رفع رصيده إلى 49 نقطة في الخامس متفوقا على روما ونابولي، بينما توقف رصيد يوفنتوس الذي تكبد الهزيمة الرابعة هذا الموسم عند 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن لاتسيو.

قبل بداية اللقاء استمع لاعبو الفريقين للموسيقى التصويرية لفيلم "Once upon a time in America" للموسيقي الإيطالي الراحل إنيو موريكوني الذي توفي أمس وذلك بدلا من السماع للأغنية الرسمية للدوري الإيطالي.

























التشكيل

بدأ ستيفانو بيولي برباعي هجومي يلعب معا لأول مرة، بتواجد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجما وخلفه أنتي ريبيتش وأليكسيس سايلميكيرس ولوكاس باكيتا.

في المقابل بدأ الأرجنتيني جونزالو إيجوايين بدلا من مواطنه باولو ديبالا في الخط الهجومي للسيدة العجوز، وعوض دانييلي روجاني غياب ماتيس دي ليخت الموقوفان لتراكم البطاقات عقب حصول كلاهما على بطاقة صفراء أمام تورينو.

إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان ورونالدو يلعب بجانب إيجوايين وبيرنارديسكي 🔴⚫️#في_ايطاليا pic.twitter.com/rDrYa25bCD — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 7, 2020

وصف المباراة

الدقائق الـ 15 الأولى شهدت سيطرة من يوفنتوس، بيرنارديسكي أرسل ركلة ثابتة مرت من الجميع في الدقيقة العاشرة مرت من الجميع وكان بونوتشي الأقرب لها لكنه لم يودعها المرمى.

وبعد 3 دقائق سدد رونالدو كرة مقوسة مرت بجوار القائم الأيسر لـ دوناروما.

تهديد ميلان الأول جاء متأخرا عن طريق السويدي إبراهيموفيتش والذي سدد كرة قوية أرضية بعد عرضية من ثيو هيرنانديز جاءت سهلة في يد الحارس تشيزني في الدقيقة 42.

هدأت أحداث الشوط الأول كثيرا حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، إيجوايين تحصل على كرة بعد عدة تمريرات سريعة من رفاقه وسدد أرضية قوية تصدى لها دوناروما.

وفي الدقيقة التالية مباشرة سجل إبراهيموفيتش هدفا ألغي بداعي التسلل وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

دقائق يوفنتوس

أدريان رابيو خطف الكرة في إسماعيل بن ناصر في منتصف ملعب يوفنتوس وركض بالكرة ما يزيد عن 50 مترا دون أي رقابة وسدد كرة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لدوناروما لتعلن عن هدف الفرنسي الأول بقميص السيدة العجوز في الدقيقة 47.

وبعد 5 دقائق استغل رونالدو كرة طولية من كوادرادو وفشل رومانيولي وكايير في تشتيت الكرة بعدما ارتطما أثناء ارتقائهم سويا فسجل رونالدو في الشباك دون رقابة بكل سهولة.

هدف البرتغالي السادس والعشرين في الدوري الإيطالي هذا الموسم ويشدد الخناق على تشيرو إيموبيلي هداف الدوري برصيد 29 هدفا صراع الهدافين.

ريمونتا ميلان

عرضية من ثيو هيرنانديز إلى أنتي ريبيتش، الحكم أطلق صافرته وأنذر الكرواتي بسبب لمس الكرة بيده لكن بعد العودة لتقنية الفيديو أظهرت أن الكرة لمست يد بونوتشي بعدما لمست كتف الكرواتي واحتُسبت ركلة جزاء.

السلطان السويدي انبرى لها وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61 من علامة الجزاء على يمين الحارس البولندي.

وما هي إلا دقيقتين حتى سجل الإيفواري فرانك كيسي هدف التعادل بعد سلسلة من التمريرات وصلت إلى منطقة الجزاء ليسدد بعد مراوغة المدافع.

الدقيقة 67 شهدت الهدف الثالث لـ ميلان عن طريق رافائيل لياو الذي انطلق مستغلا المساحة وسدد لتصطدم الكرة بقدم المدافع وتسكن شباك تشيزني معلنة عن الهدف الثالث.

هدف قاتل

الدقائق التالية شهدت محاولات من ميلان لقتل المباراة، فلم يستغل لاعبوه مرتدة سريعة بدأها ريبيتش الذي سدد وتصدى تشيزيني بقدمه وارتدت لكل من لياو وبونافينتورا ولم يتعاملا معاها بالشكل المطلوب في الدقيقة 74.

بعد 4 دقائق كاد روجاني أن يسجل هدف التعادل لكن رأسيته أبعدها دوناروما ثم الدفاع ببراعة.

في الدقيقة 79 سجل أنتي ريبتيش الذي بدأ أحداث قلب الطاولة في الشوط الثاني الهدف الرابع مستغلا خطئا فادحا من البديل أليكس ساندرو الذي أعاد الكرة لمنطقة جزاءه بالخطأ لتصل إلى بونافينتورا الذي مرر إلى الكرواتي الغير مراقب مسجلا الهدف الرابع.

في الوقت البديل ألغى الحكم هدفا لرونالدو بداعي التسلل انتهت معه أحداث اللقاء.

