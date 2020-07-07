سعد سمير: بعد 11 سنة في الأهلي سعيد بتجديد تعاقدي والاستمرار مع القلعة الحمراء

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 23:53

كتب : FilGoal

سعد سمير - أمير توفيق

عبر سعد سمير مدافع الأهلي عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي الأحمر والاستمرار مع الفريق لعدة سنوات مقبلة.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي تجديد تعاقد سعد سمير لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكتب سعد سمير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أول مباراة رسمية لي مع النادي الأهلي كانت عام ٢٠٠٩".

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وأضاف "ارتداء قميص النادي الأهلي على مدار ١١ عاما شرف كبير لي، سعيد من حظي به ومحظوظ بالتواجد في صفوف هذا الكيان الكبير".

وأتم "أتشرف بكوني أحد أبناء هذا الكيان العظيم. سعيد بتجديد تعاقدي مع النادي الأهلي لثلاث سنوات أخرى أتمني فيها حصد المزيد من البطولات".

ويغيب سعد سمير عن الأهلي منذ فترة بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيليس.

سعد سمير أصيب يوم 28 سبتمبر أمام بلاتينوم بقطع في وتر أكيليس، مما يعني غيابه لـ8 أشهر وانتهاء موسمه.

في نفس الفترة كان الأهلي يتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الجديد من أفيش البرتغالي.

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق عن حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب واستئذانه في رفع اسمه من القائمة.

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