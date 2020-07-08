الجنايني: اتفقنا مع بريزنتيشن على العودة لرعاية الكرة المصرية.. وهذه تكلفة الـVAR

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - مؤتمر تقديم الكرة الموحدة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن عودة بريزنتيشن لرعاية الكرة المصرية.

وقال الجنايني عبر قناة النهار: "اتفقت مع بريزنتيشن على بعض البنود، وستعود لرعاية الكرة المصرية مجددا".

وصرح الجنايني خلال المقابلة: "كنت أعمل على تحديد موعد مباريات الدوري بالدقيقة مثل أوروبا، لكن هناك ظروف خارجية رغما عن إرادتي، وهناك أسباب أمنية، فماذا أفعل؟".

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كما تحول للحديث عن تقنية الفيديو: "استأجرنا أدوات تقنية الفيديو لمدة 3 سنوات، ثم يصبح لنا حق تملكها بعد ذلك".

وأوضح: "قيمة أدوات تقنية الفيديو 3,5 ملايين دولار، والشركة مجبرة على توريد أحدث تكنولوجيا لنا".

وكشف: "مكاسب اتحاد الكرة من كأس السوبر 3 ملايين درهم، بالإضافة لمميزات للأهلي والزمالك".

وأتم: "أعمل على وجود سفراء للكرة المصرية مثلما يوجد سفراء الاتحاد الإفريقي".

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