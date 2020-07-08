الجنايني: اتفقنا مع بريزنتيشن على العودة لرعاية الكرة المصرية.. وهذه تكلفة الـVAR

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن عودة بريزنتيشن لرعاية الكرة المصرية.

وقال الجنايني عبر قناة النهار: "اتفقت مع بريزنتيشن على بعض البنود، وستعود لرعاية الكرة المصرية مجددا".

وصرح الجنايني خلال المقابلة: "كنت أعمل على تحديد موعد مباريات الدوري بالدقيقة مثل أوروبا، لكن هناك ظروف خارجية رغما عن إرادتي، وهناك أسباب أمنية، فماذا أفعل؟".

كما تحول للحديث عن تقنية الفيديو: "استأجرنا أدوات تقنية الفيديو لمدة 3 سنوات، ثم يصبح لنا حق تملكها بعد ذلك".

وأوضح: "قيمة أدوات تقنية الفيديو 3,5 ملايين دولار، والشركة مجبرة على توريد أحدث تكنولوجيا لنا".

وكشف: "مكاسب اتحاد الكرة من كأس السوبر 3 ملايين درهم، بالإضافة لمميزات للأهلي والزمالك".

وأتم: "أعمل على وجود سفراء للكرة المصرية مثلما يوجد سفراء الاتحاد الإفريقي".

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