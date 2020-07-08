أتليتكو يفرّط في أسبقية الـ51 ثانية ويكتفي بالتعادل مع سيلتا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 00:01

كتب : FilGoal

سيلتا فيجو - أتليتكو مدريد

تعادل أتليتكو مدريد أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفٍ لكل طرف على ملعب أبانكا بالايدوس، بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

ألفارو موراتا تقدّم مبكرا جدا لـ أتليتكو مدريد، قبل أن يتعادل فران بيلتران لـ سيلتا فيجو في الشوط الثاني.

ليكتفي أتليتكو مدريد برفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع.

أخبار متعلقة
ليتشي يستحضر روح ميلان ويزيد من أوجاع لاتسيو بالفوز 2-1 خطأ معملي يتسبب في إصابة 19 لاعبا بـ كورونا في الدوري البلغاري أرسنال ينجو من لدغة ليستر المتأخرة لا وجود لمفاجأة لندنية جديدة.. تشيلسي ينتصر على كريستال بالاس

فيما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 36 نقطة وتقدّم إلى المركز 15 مؤقتا، بفارق 7 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليصل أتليتكو مدريد إلى المباراة رقم 15 على التوالي دون هزيمة، إذ لم يسقط منذ خسارته أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم 1 فبراير.

لكنه حقق رقما قياسيا سلبيا، إذ تعادل خارج ملعبه للمرة العاشرة، أمر لم يحدث له في موسم واحد على الإطلاق.

أما سيلتا فيجو، فعجز عن تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي، إلا أنه رفض الهزيمة أمام ضيفين ثقيلين على شاكلة برشلونة وأتليتكو خلال تلك الفترة.

المباراة اشتعلت مبكرا للغاية، إذ تقدّم موراتا لـ أتليتكو بعد عرضية آنخل مارتين كوريا في الثانية 51.

ليسجل المهاجم الدولي الإسباني ثاني أسرع أهداف الموسم بعد هدف خايمي ماتا في شباك فالنسيا في الثانية 45.

الهدف هو الأسرع لـ أتليتكو في الدوري منذ هدف أنطوان جريزمان أمام مالاجا يوم 10 فبراير 2018 بالثانية 39.

لكن أتليتكو فرط في تقدمه المبكر، وتلقى هدف التعادل في الشوط الثاني بواسطة فران بلتران في الدقيقة 49.

وطوال دقائق الشوط الثاني حاول أتليتكو العودة إلى التقدم، لكنه عجز عن حصد أكثر من نقطة واحدة.

اقرأ أيضا:

سعر صفقة انتقال طاهر إلى الأهلي

تفاصيل تجديد عقد الشناوي وسعد

أول تعليق من الشناوي على تجديد عقده

موعد وصول ساسي القاهرة

الأهلي يطالب إعلام المصريين بمنع قناة الزمالك من الاحتفال بلقب نادي القرن

أتليتكو مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار قوي بين الجنايني وماجد سامي بسبب عودة الدوري وفتح باب القيد.. واقتراح لحل المشكلة 8 دقيقة | الدوري المصري
الجنايني يختار التشكيل التاريخي لمصر.. "خماسي الأهلي ورباعي الزمالك مع التوأم" بقيادة الجوهري 9 دقيقة | الدوري المصري
مجدي عبد الغني: من الصعب مقارنة رمضان صبحي بـ طاهر.. وقيمة الصفقة كبيرة على الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
حسام حسن: إذا تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأختار من سيمنحني فرصة أكبر 29 دقيقة | الدوري المصري
الجنايني: اتفقنا مع بريزنتيشن على العودة لرعاية الكرة المصرية.. وهذه تكلفة الـVAR ساعة | مصر
من اليوم سنقول "ريمونتا" وليس "ريمونتادا".. ميلان يقلب الطاولة على يوفنتوس برباعية ساعة | أوروبا
أتليتكو يفرّط في أسبقية الـ51 ثانية ويكتفي بالتعادل مع سيلتا ساعة | أوروبا
سعد سمير: بعد 11 سنة في الأهلي سعيد بتجديد تعاقدي والاستمرار مع القلعة الحمراء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر" 4 فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة
قد ينال إعجابك