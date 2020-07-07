التشكيل – أوبا ولاكا يقودان أرسنال.. وفاردي أمل ليستر

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 20:33

كتب : FilGoal

فاردي - ليستر سيتي - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن تشكيله الذي يواجه ليستر سيتي على ملعب الإمارات اليوم الثلاثاء.

وشهد التشكيل الدفع بالثلاثي بيير إيمريك أوباميانج، وأليكساندر لاكازيت، وبوكايو ساكا في خط الهجوم ضمن طريقة 3-4-3.

فيما اعتمد بريندان رودرجز على طريقة 4-4-2 وواصل الاعتماد على النيجيري كليتشي إهياناتشو إلى جوار جيمي فاردي هداف الدوري في الهجوم.

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تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينز

الدفاع: شكودران موستافي – دافيد لويز – سياد كولاسيناك

الوسط: هيكتور بيرين – داني سيبايوس – جرانيت جاكا – كييران تييرني

الهجوم: بوكايو ساكا – أليكساندرو لاكازيت – بيير إيمريك أوباميانج

دكة البدلاء: مات ميسي – روب هولدينج – سكراتيس باباستاثوبولوس – أينسلي ميتلاند نايلز – لوكاس توريرا – جو ويلوك – ريز نيلسون – نيكولاس بيبي – إدي نكيتياه

تشكيل ليستر سيتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: ريان بينيت – جوني إيفانز – تشاجلار سويونكو – جيمس جاستن

الوسط: ويلفريد نديدي – يوري تيليمانس – مارك ألبرايتون – أيوزي بيريز

الهجوم: جيمي فاردي – كليتشي إهياناتشو

دكة البدلاء: داني وارد – ويز مورجان – كريستيان فوكس – نابالي ميندي – حمزة تشودهري – ماتي جيمس – دينيس برايت – هارفي بارنز – ديماراي جراي

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