التشكيل – جيرو وويليان وبوليسيتش يقودو تشيلسي ضد كريستال بالاس

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلاقي كريستال بالاس اليوم الثلاثاء في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويحل تشيلسي ضيفا على ملعب سيلهرست بارك.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثالث.

فيما يبتعد تشيلسي عن ملاحقه مانشستر يونايتد بفارق نقطتين.

أما كريستال بالاس فيحتل المركز الـ14 برصيد 42 نقطة.

وأجرى لامبارد تبديلا وحيدا عن تشكيل لقاء واتفورد السابق بمشاركة بيلي جيلمور بدلا من نجولو كانتي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: رييس جيمس- أندرياس كريستنسين- كورت زوما- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: ماسون ماونت- بيلي جيلمور- روس باركلي

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- أوليفييه جيرو- ويليان

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