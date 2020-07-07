البدري: تأجيل أمم إفريقيا أراحني.. ولم أترك الأهلي بشكل سييء

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إن قرار تأجيل كأس أمم إفريقيا 2021 لـ2022 أراحه.

وتحدث البدري عبر قناة "النهار" قائلا: "بالتأكيد تأجيل أمم إفريقيا أراحني وتغيرت خطتنا للفترة المقبلة بعد القرارات الأخيرة".

وواصل "أتوقع استئناف النشاط القاري بمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم وإن لم تقم تلك المباريات في شهر أكتوبر فسأعمل على خوض وديات".

وانتقل البدري للحديث عن الأهلي الذي دربه في ثلاث ولايات وشدد "لم أرحل مطلقا عن الأهلي بشكل غير جيد".

وأكمل "حينما رحلت عن الأهلي تقدمت باستقالتي وليس من أجل عروض من أندية أخرى وبعد فترة انتقلت للمريخ السوداني".

وأوضح "استقالتي تقدمت بها عقب الخسارة في أحد المباريات والأجواء لم تكن جيدة ففضلت الرحيل".

وشدد البدري "الأهلي هو من صنع اسمي وأكن له الكثير من الفضل فيما وصلت له".

أما عن المقارنة بين محمد أبو تريكة ومحمد بركات قال البدري: "لاعبان مختلفان لا يمكن مقارنتهما سويا فلكل منهما أسلوبه الخاص ولكنها من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية".

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