سموحة: ننتظر موافقة فايلر لمواجهة الأهلي وديا

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة رغبة ناديه في مواجهة الأهلي وديا، استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وقال فرج عامر: "حمادة صدقي (مدرب سموحة) يُخطط لخوض 3 مباريات ودية قبل استئناف الدوري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "اللقاء الودي الأول الأقرب إقامته يوم 22 من الشهر الحالي أمام حرس الحدود، وبعدها سنُعسكر في الإسكندرية".

وتابع "نتواصل مع الأهلي وسيد عبد الحفيظ (مدير الكرة) من أجل مواجهة الفريق وديا، وننتظر موافقة فايلر، واللقاء الودي الثالث سيكون أمام الاتحاد السكندري".

وتطرق فرج عامر للحديث عن ثنائي الأهلي المعار ناصر ماهر وصلاح محسن قائلا: "مصير ناصر ماهر يُحدده الأهلي واللاعب. هو يشعر بأريحية معنا وإذا كان من مصلحته ومصلحة الأهلي الاحتراف، لن يكون لدينا أي مانع بكل تأكيد وأتمنى التوفيق له".

وأكمل حديثه قائلا: "أما بخصوص صلاح محسن، فـ نتمنى استمراره معنا. هو لاعب مميز ويمتلك فرصة كبيرة في سموحة وسنتحدث مع محمود الخطيب (رئيس الأهلي) في نهاية الموسم".

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