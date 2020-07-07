وكيله: لا خلاف بين مروان والأهلي على التجديد.. إما البقاء أو الاحتراف

نفى تامر النحاس وكيل اللاعبين وجود أي خلاف بين مروان محسن والأهلي بخصوص تجديد عقد مهاجم القلعة الحمراء.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وقال وكيل مروان محسن: "كل ما يُقال عن وجود أي خلاف بين الأهلي ومروان محسن على التجديد ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "رغبة الأهلي بالتجديد لـ مروان واضحة، واللاعب أبدى موافقته بالتجديد".

وأردف "حتى الآن لم نعقد جلسة مع الأهلي للتفاوض المادي، ولا أتوقع حدوث أي خلاف في التفاوض".

وأوضح "أرقام الأهلي (التفاصيل المادية) تكون مرضية وواضحة وطبقا للسنوات التي قضاها اللاعب مع الفريق. الأمور لن تكون صعبة".

وشدد "مروان محسن لم يطلب أن يكون ضمن الفئة الأولى في الأهلي. ما قيل ليس صحيحا".

هل يمتلك مروان محسن أي عروض من أندية مصرية في حالة عدم التجديد لـ الأهلي؟ سؤال أجاب عنه تامر النحاس قائلا: "الواقع يقول إن مروان محسن من أفضل المهاجمين في مصر، بل هو أفضل مهاجم حاليا، فكيف لأفضل مهاجم يلعب في الأهلي ومنتخب مصر، أن يرحل لفريق آخر داخل مصر؟".

وأكمل حديثه قائلا: "الأمور مستقرة فنيا لـ مروان محسن وخصوصا بعد تجديد عقد فايلر أيضا".

وأشار "إذا لم يرغب الأهلي في تجديد عقد مروان، فمن المستحيل أن يلعب لفريق آخر في مصر، وقتها سيحترف. الأهلي أو الاحتراف الخارجي".

واستدرك "الاحتراف هنا لا نقصد به إنجلترا أو إسبانيا أو غيره، بل لاعب بخبرة مروان محسن قد يكون هناك اهتماما به من تركيا ودول الخليج، ولكن كما قلت هذا سابق لأوانه".

وينتهي تعاقد مروان محسن مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم مروان محسن للأهلي قادما من صفوف الإسماعيلي في عام 2016.

وخلال الموسم الحالي شارك مروان مع الأهلي في 17 مباراة سجل أربعة أهداف وصنع اثنين.

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