البدري يختار أفضل 11 في مسيرته التدريبية.. تواجد متعب وغياب الأجانب

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 01:13

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر ضد بوتسوانا

اختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أفضل 11 لاعبا في مسيرته التدريبية التي بدأت منذ عام 2009.

وجاء اختيار البدري لطريقة لعب 4-2-3-1.

وشهد التشكيل الذي اختاره البدري عبر قناة "النهار" غياب ملحوظ للاعبين الأجانب إذ عهد البدري للاعبين المصريين.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: سيد معوض- شادي محمد- وائل جمعة- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: حسام عاشور- عبد الله السعيد

في الوسط الهجومي: محمد ناجي "جدو"- محمد أبو تريكة- محمد بركات

في الهجوم: عماد متعب

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