البدري يختار أفضل 11 في مسيرته التدريبية.. تواجد متعب وغياب الأجانب

اختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أفضل 11 لاعبا في مسيرته التدريبية التي بدأت منذ عام 2009.

وجاء اختيار البدري لطريقة لعب 4-2-3-1.

وشهد التشكيل الذي اختاره البدري عبر قناة "النهار" غياب ملحوظ للاعبين الأجانب إذ عهد البدري للاعبين المصريين.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: سيد معوض- شادي محمد- وائل جمعة- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: حسام عاشور- عبد الله السعيد

في الوسط الهجومي: محمد ناجي "جدو"- محمد أبو تريكة- محمد بركات

في الهجوم: عماد متعب

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