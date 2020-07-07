البدري يختار أفضل 11 في مسيرته التدريبية.. تواجد متعب وغياب الأجانب
الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 01:13
كتب : FilGoal
اختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أفضل 11 لاعبا في مسيرته التدريبية التي بدأت منذ عام 2009.
وجاء اختيار البدري لطريقة لعب 4-2-3-1.
وشهد التشكيل الذي اختاره البدري عبر قناة "النهار" غياب ملحوظ للاعبين الأجانب إذ عهد البدري للاعبين المصريين.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: عصام الحضري
في الدفاع: سيد معوض- شادي محمد- وائل جمعة- أحمد فتحي
في الوسط الدفاعي: حسام عاشور- عبد الله السعيد
في الوسط الهجومي: محمد ناجي "جدو"- محمد أبو تريكة- محمد بركات
في الهجوم: عماد متعب
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