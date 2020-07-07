كلوب: تألق ماني المستمر أبرز مثال على تطور ليفربول

استشهد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بلاعبه السنغالي ساديو ماني ليؤكد على تطور الفريق في السنوات الأخيرة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "في المواسم الثلاثة الأخيرة تطور الفريق بشكل كبير، ولم يكن ذلك ممكناً لولا قيامنا بخطوات مميزة، ماني يعد أبرز مثال على ذلك".

وأضاف "اتذكر عندما تعاقدنا مع ماني من ساوثامبتون، كان لاعبا يتمتع بالموهبة لكنه يعاني من عدم الاستمرارية في التألق".

وأردف "الآن يتألق ماني بشكل مستمر، ويقدم مستويات مبهرة في الهجوم والدفاع".

أكمل "جاء ساديو كلاعب شاب وتطور هنا، كنا محظوظين بالتعاقد معه، فهو مثال ممتاز على تحسن الفريق بأكمله".

وأتم المدرب الألماني "لقد تطور ماني من لاعب جيد إلى لاعب عالمي، من الرائع وجوده معنا".

ماني انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في صيف 2016، وتحول من مجرد جناح جيد إلى منافس دائم على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا حتى حصدها في نسخة 2019.

وتألق ماني بجوار محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ليصبح الثلاثي الهجومي الأخطر في أوروبا منذ انتقال الدولي المصري إلى الحمر في صيف 2017.

وأسهم الثلاثي بشكل فعال في قيادة الفريق للتتويج بالبطولات في الموسمين الأخيرين، فقد حصد الريدز دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

مشاركة رمضان صبحي في مران الأهلي وجلسة بين عبد الحفيظ وسيزا

البدري يتحدث عن تأجيل أمم إفريقيا والرحيل عن الأهلي

سموحة ينتظر موافقة فايلر لمواجهة الأهلي

وكيل مروان محسن يشرح جديد المفاوضات ومتى يرحل اللاعب عن الأهلي

تواجد متعب في اختيارات البدري لأفضل 11 قام بتدريبهم