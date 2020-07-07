جوارديولا: لن أتحدث عن لاعبين جدد.. لدينا الآن أهداف مذهلة نقاتل عليها

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 16:33

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

لا يهتم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حاليا بما سيفعله لتجديد فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأوضح أسباب ذلك.

وقال جوارديولا عن اللاعبين الذين ارتبطت اسماءهم بالانضمام لسيتي "في نهاية الموسم سنعرف ونتحدث عن الانتقالات".

وأضاف "لدينا الآن أهداف مذهلة للقتال عليها، ومن أجل محاولة اللعب بشكل جيد، وهذا هو الشيء المهم".

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وأكمل في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بعد موسمين أو ثلاثة مواسم ناجحة من التزام اللاعبين، الأمر مذهل".

وأردف "الآن نحن في مرحلة نرتكب فيها الأخطاء في بعض الأحيان، يجب أن نتجنب ذلك، في بعض المباريات قلة عدد الأهداف التي نسجلها يعاقبنا كفريق".

سيتي خسر لقب الدوري لصالح ليفربول بعدما توج به في الموسمين الأخيرين.

وتابع "عندما تخسر 9 مباريات لا يمكنك الفوز بلقب الدوري، ربما كان ذلك ممكنا قبل سنوات وليس الآن، يحتاج البطل إلى حصد أكثر من 90 نقطة".

بعيدا عن مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يستهدف بيب ضمان الحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

واستمر جوارديولا "نحن بحاجة إلى حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع تبقي 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، يمكننا القيام بذلك".

وأتم "كنا رائعين في جميع المباريات من حيث الأداء حتى أمام ساوثامبتون، وهذا يجعلني واثقا قبل المباريات الأخيرة من الدوري".

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