أرتيتا: نتحدث مع ريال مدريد حول سيبايوس

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه يتواصل مع ريال مدريد بشأن إمكانية الاحتفاظ بخدمات داني سيبايوس المعار إلى النادي اللندني حتى نهاية الموسم.

وصرح أرتيتا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "نعم، نحن نتحدث مع النادي حول الاحتفاظ بخدمات سيبايوس".

وواصل "بكل وضوح اللاعب ليس ملكا للنادي، ليس بين أيدينا، لذا الأندية بحاجة لأن تتواصل معا لترى ما يمكن فعله".

وأكمل "أشعر بسعادة كبيرة من أجله، وبالطريقة التي يتطور بها، أحب طريقته في لعب كرة القدم وشغفه في التدريبات وفي كل مباراة، يمكنك أن ترى ذلك من طريقة احتفالاته".

وأتم "أعتقد أنه يتطور بالطريقة الصحيحة ويصبح لاعبا مهما لنا".

صاحب الـ23 عاما انضم إلى أرسنال قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويمتد عقده الحالي مع النادي الملكي حتى صيف 2023.

اقرأ أيضا:

مشاركة رمضان صبحي في مران الأهلي وجلسة بين عبد الحفيظ وسيزا

البدري يتحدث عن تأجيل أمم إفريقيا والرحيل عن الأهلي

سموحة ينتظر موافقة فايلر لمواجهة الأهلي

وكيل مروان محسن يشرح جديد المفاوضات ومتى يرحل اللاعب عن الأهلي

تواجد متعب في اختيارات البدري لأفضل 11 قام بتدريبهم