الجنايني: الكرة الموحدة لإعلاء قيمة الدوري.. وننتظر قرار فيفا بخصوص اللائحة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الإعلان عن الكرة الموحدة للدوري المصري جاءت ضمن خطط اللجنة الخماسية في إعلاء قيمة منتج المسابقة والكرة المصرية بشكل عام.

وذلك بجانب تطبيق تقنية الڤار وهذا هدف اللجنة العمل بطريقة متوازية على جميع الملفات وهذا الملف جهد أعضاء اللجنة.

وقال الجنايني في تصريحات إذاعية لبرنامج من الآخر: "اللجنة الخماسية تعمل استكمالًا للمجلس السابق والكرة الموحدة كان من ضمن عقد الشركة الراعية لملابس المنتخبات "بوما" بعد تجويد العقد بما يصب في مصلحة الكرة المصرية".

وأضف "جدول الدوري سيتم الإعلان عنه بعد تحديد الارتباطات الأفريقية للأهلي والزمالك وبيراميدز من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأوضح "هناك مؤتمر صحفي سيعقده حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بعد اكتمال الصورة".

وكشف الجنايني "تم اتخاذ جميع أراء الأندية في اللائحة الجديدة للنظام الأساسي لكرة القدم وسيتم إرسالها للفيفا وفور التعديلات واعتمادها سيتم الدعوة على الفور لعقد الجمعية العمومية".

وواصل "قرار عودة استئناف الدوري المصري هو قرار دولة كما قررت الفيفا من قبل بأنه هذا القرار حق للحكومات، وبالتالي هذا قرار الحكومة المصرية وفي ظل الكواراث الحكومة هى التي ترى الصورة الأشمل في استئناف الدوري على عكس اتحاد الكرة الذي يرى جانب واحد فقط وهو جانب كرة القدم".

وشدد الجنايني "لجنة الطواريء بمجلس الوزراء ترى الصورة كاملة من حيث عودة الدوري في ظل جائحة فيروس كورونا، والملف الطبي تم إعداده بطريقة رائعة من خلال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ويتطابق مع الفيفا".

واختمم حديثه "جئت من خلال تكليف من الدولة والفيفا لأداء مهمة معينة وبعدها سنرحل، فلم أسع للتواجد في اتحاد الكرة وتواجدي لخدمة الكرة المصرية فقط".

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