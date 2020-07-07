النقاز: أسعى للتتويج بدوري الأبطال اللقب الذي ينقصني.. مفاوضات الترجي كانت سهلة

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 13:32

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الترجي

يسعى حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا إلى الترجي لحصد لقب دوري الأبطال اللقب الذي ينقصه.

حمدي النقاز

النادي : الترجي

الترجي

وقال النقاز عبر صفحة الترجي الرسمية: "هدفي هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "هذا اللقب الوحيد الذي ينقصني شخصيا وأسعى لتحقيقه مع الترجي".

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وأوضح النقاز "الترجي تواصل مع وكيلي ولم أكن أعلم بذلك في البداية".

وتابع "التقى وكيلي برئيس الترجي ولم تكن هناك أي صعوبة في التوصل لاتفاق بين الطرفين".

وأضاف النقاز "لدي علاقة جيدة بعدد من لاعبي الفريق والذين زاملتهم في المنتخب".

وواصل "سيجعلني ذلك أتأقلم سريعا خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا".

وأتم تصريحاته "أخوض برنامجا تأهيليا خلال الفترة المقبلة حتى انطلاق الموسم الجديد لأكن جاهزا للمباريات".

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