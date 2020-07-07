هل ينجح تريزيجيه والمحمدي في البقاء بالدوري؟ تعرف على موقف أستون فيلا ومنافسيه

يحاول الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مع فريقهما أستون فيلا البقاء في الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، إذ يصارعان شبح الهبوط.

أستون فيلا حاليا يتواجد في المركز الـ18 من أصل 20 فريقا بالدوري الذي يهبط منه 3 فرق لدوري القسم الثاني.

ويستعرض FilGoal.com الموقف الحالي للفرق التي تصارع للنجاة من الهبوط والمباريات الخمسة المتبقية لكل فريق.

الموقف الحالي في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي

المركز الـ15: برايتون برصيد 36 نقطة

المركز الـ16: وست هام برصيد 31 نقطة

المركز الـ17: واتفورد برصيد 28 نقطة

المركز الـ18: أستون فيلا برصيد 27 نقطة

المركز الـ19: بورنموث برصيد 27 نقطة

المركز الـ20: نورويتش سيتي برصيد 21 نقطة

إلى حد بعيد، ضمن برايتون البقاء في الدوري فالفريق يملك 36 نقطة مبتعدا عن ثلاثي المؤخرة بـ9 نقاط، مما يعني أن عدة هزائم وتعادلات في المباريات الـ5 المتبقية مع انتصارات متتالية للفرق المتأخرة عنه في الجدول ستعرضه لخطر الهبوط وهو أمر نادر الحدوث.

كما أن نورويتش سيتي يحتاج لمعجزة للبقاء، بالفوز في كل المباريات الخمسة، وخسارة باقي المنافسين لمعظم المباريات، وهو أمر نادر الحدوث أيضا.

بالنظر للموقف الحالي فإن أستون فيلا يصارع وست هام وواتفورد وبورنموث على اقتناص المركزين الـ16 والـ17 لضمان البقاء.

المباريات المتبقية لكل فريق

أستون فيلا

الجولة 34: مانشستر يونايتد داخل فيلا بارك

الجولة 35: كريستال بالاس داخل فيلا بارك

الجولة 36: إيفرتون خارج فيلا بارك

الجولة 37: أرسنال داخل فيلا بارك

الجولة 38: وست هام خارج فيلا بارك

وست هام

الجولة 34: بيرنلي داخل ملعب لندن

الجولة 35: نورويتش سيتي خارج ملعب لندن

الجولة 36: واتفورد داخل ملعب لندن

الجولة 37: مانشستر يونايتد خارج ملعب لندن

الجولة 38: أستون فيلا داخل ملعب لندن

واتفورد

الجولة 34: نورويتش سيتي داخل فيكارج رود

الجولة 35: نيوكاسل داخل فيكارج رود

الجولة 36: وست هام خارج فيكارج رود

الجولة 37: مانشستر سيتي داخل فيكارج رود

الجولة 38: أرسنال خارج فيكارج رود

بورنموث

الجولة 34: توتنام داخل ملعب فيتاليتي

الجولة 35: ليستر سيتي داخل ملعب فيتاليتي

الجولة 36: مانشستر سيتي خارج ملعب فيتاليتي

الجولة 37: ساوثامبتون داخل ملعب فيتاليتي

الجولة 38: إيفرتون خارج ملعب فيتاليتي

بالنظر لجدول المباريات السابق، سيشهد الدوري الإنجليزي مباريات نارية في ظل الصراع للنجاة من الهبوط في النصف الأدنى من الجدول، وصراع المقاعد الأوروبية في النصف الأعلى من الجدول.

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