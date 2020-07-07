المصري يجري المسحة الثالثة للفريق

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 12:00

كتب : أيمن عيد

المصري يخضع للمسحة الطبية الثالثة

أجرى فريق المصري البورسعيدي المسحة الطبية الثالثة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري من جديد.

وأعلن النادي المصري عن خضوع الجهاز الفني واللاعبين للمسحة الطبية الثالثة لاستئناف التدريبات والاستعداد لمسابقة الدوري.

وكانت نتيجة المسحتين الطبيتين سلبية لفريق المصري دون أي إصابات.

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وكان فريق المصري قد خاض 16 مباراة في مسابقة الدوري حتى الآن ويتواجد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ويبتعد المصري عن المربع الذهبي والمؤهل لبطولة الكونفدرالية بثماني نقاط.

بينما يبتعد الفريق البورسعيدي عن المراكز المؤدية للهبوط بخمس نقاط.

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المصري المسحة الطبية استئناف الدوري
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