المصري يجري المسحة الثالثة للفريق

أجرى فريق المصري البورسعيدي المسحة الطبية الثالثة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري من جديد.

وأعلن النادي المصري عن خضوع الجهاز الفني واللاعبين للمسحة الطبية الثالثة لاستئناف التدريبات والاستعداد لمسابقة الدوري.

وكانت نتيجة المسحتين الطبيتين سلبية لفريق المصري دون أي إصابات.

وكان فريق المصري قد خاض 16 مباراة في مسابقة الدوري حتى الآن ويتواجد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ويبتعد المصري عن المربع الذهبي والمؤهل لبطولة الكونفدرالية بثماني نقاط.

بينما يبتعد الفريق البورسعيدي عن المراكز المؤدية للهبوط بخمس نقاط.















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