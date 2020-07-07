مازيمبي لـ في الجول: لا توجد محادثات مع أي ناد حول موليكا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 11:33

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا - الأهلي

شدد فريدريك كيتنجي المدير الرياضي لمازيمبي الكونغولي، أنه لا توجد أي محادثات مع أي ناد حول مهاجمه، جاكسون موليكا.

وقال كيتنجي لـFilGoal.com: "لا توجد أي محادثات مع أي ناد بخصوص موليكا أو غيره من اللاعبين".

وشدد "لا نية لدينا للتفريط في أي لاعب مهما كانت العروض".

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وأتم "ذلك لأننا نستهدف دائما المنافسة على البطولات".

وسجل موليكا صاحب الـ 20 عاما 19 هدفا في الموسم الحالي من بينها 7 في دوري أبطال إفريقيا الذي ودعه مازيمبي من الدور ربع النهائي.

وربطت تقارير صحفية بين الأهلي وموليكا في الأيام الأخيرة.

وقال موليكا لـFilGoal.com في وقت سابق إن وسطاء تحدثوا معه بشأن الانتقال إلى الأهلي. (التفاصيل)

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