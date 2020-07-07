اتحاد الكرة: يتم تجهيز الملاعب بالإجراءات الاحترازية.. بدأنا المسحة الثالثة بثلاث أندية

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

مؤتمر تقديم الكرة الموحدة للدوري المصري

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عند بدأ إجراءات تجهيز الملاعب المقرر أن تستضيف الدوري المصري بالتدابير الإحترازية.

كما أوضح بداية إجراء المسحة الطبية الثالثة للأندية وكانت البداية بـ وادي دجلة والجونة والإنتاج الحربي.

وقال سلطان لبرنامج (مع شوبير) الإذاعي: "انتهينا من المسحة الثانية لكافة الأندية باستثناء الزمالك، وبدأنا وضع جدول المسحة الثالثة من أمس الأحد".

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وأضاف "أجرت ثلاث أندية المسحة الثالثة حتى الآن وهم الجونة والإنتاج الحربي ووادي دجلة، وباقي الأندية تباعا خلال الأسبوع الجاري".

وكشف رئيس اللجنة الطبية "يتم تجهيز وفحص الملاعب التي سيتم عليها مباريات الدوري، من أجل إجراء كافة التدابير الاحترازية".

وأوضح "سيكون هناك إجراءات فحص للاعبين منذ بوابات الملاعب المستضيفة للمباريات، هناك اشتراط الدخول بالكمامات والمطهرات ومدخل لكل فريق".

وعن عدد المصابين بالدوري قال: "حتى نهاية المسحة الثانية كانوا حوالي 27 شخصا ثبتت إيجابية عينتهم بفيروس كورونا".

وأضاف "تقريبا كان هناك 7 إداريين وعمال والباقي من اللاعبين".

وتابع سلطان "رقم مقبول ومتوقع وجميع الحالات بسيطة أو متوسطة، هناك من تم تحويل عينته إلى سلبية".

وأوضح رئيس اللجنة الطبية "كل اللاعبين الأجانب سيجرون مسحات طبية فور عودتهم مرة أخرى إلى مصر خلال الفترة المقبلة مثلما سيحدث مع فايلر غدا الأربعاء".

وأتم تصريحاته "ننتظر جدول المباريات للاتحادات الأخرى، وإذا كانت هناك أندية قد بدأت تدريباتها فعليهم إجراء مسحات أولا قبل أي تجمع للتأكد من سلبية عينة اللاعبين".

من المقرر أن يعود دوري كرة القدم المصري يوم 7 من شهر أغسطس المقبل.

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