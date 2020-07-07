مران الأهلي – رمضان يشارك.. وجلسة بين عبد الحفيظ وسيزا
الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 10:36
كتب : حسام نور الدين
شارك رمضان صبحي جناح الأهلي المعار له من هدرسفيلد الإنجليزي في مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء.
رمضان صبحي
النادي : الأهلي
وكان صبحي، قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس، فيما شارك اليوم في المران الجماعي.
وبدأ المران بمحاضرة نظرية من ديفيد سيزا المدرب العام، لشرح البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية في بداية المران.
وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، والذي اشتمل على بعض الفقرات القوية والمتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة على المرمى والكرات العرضية.
أما شريف إكرامي حارس الفريق فأدى تدريبات تأهيلية على هامش المران.
وأدى إكرامي جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية داخل الملعب.
وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة مطولة مع سيزا في بداية المران.
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وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع سيزا، صباح اليوم في إطار التنسيق المستمر مع الجهاز الفني للمرحلة المقبلة والتي تشهد الكثير من التحديات محليا وإفريقيا بحسب الموقع الرسمي للأهلي.
وكان ريني فايلر المدير الفني للفريق قد وصل إلى القاهرة أمس، قادماً من سويسرا بعد قضاء إجازة مع اسرته، ويجري المدير الفني مسحة غدا قبل ان يقود مران الفريق.
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