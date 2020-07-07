مران الأهلي – رمضان يشارك.. وجلسة بين عبد الحفيظ وسيزا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 10:36

كتب : حسام نور الدين

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

شارك رمضان صبحي جناح الأهلي المعار له من هدرسفيلد الإنجليزي في مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان صبحي، قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس، فيما شارك اليوم في المران الجماعي.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من ديفيد سيزا المدرب العام، لشرح البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية في بداية المران.

أخبار متعلقة
البدري: نصحت عاشور بالاعتزال في الأهلي.. وتمنيت تدريب عبد ربه البدري: تأجيل أمم إفريقيا أراحني.. ولم أترك الأهلي بشكل سييء سموحة: ننتظر موافقة فايلر لمواجهة الأهلي وديا

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، والذي اشتمل على بعض الفقرات القوية والمتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة على المرمى والكرات العرضية.

أما شريف إكرامي حارس الفريق فأدى تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وأدى إكرامي جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية داخل الملعب.

وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة مطولة مع سيزا في بداية المران.

.

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع سيزا، صباح اليوم في إطار التنسيق المستمر مع الجهاز الفني للمرحلة المقبلة والتي تشهد الكثير من التحديات محليا وإفريقيا بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وكان ريني فايلر المدير الفني للفريق قد وصل إلى القاهرة أمس، قادماً من سويسرا بعد قضاء إجازة مع اسرته، ويجري المدير الفني مسحة غدا قبل ان يقود مران الفريق.

اقرأ أيضا

وصول فايلر

اقتراح من حازم إمام على مرتضى منصور

3 تقارير على طاولة فايلر

السر خلف تألق برونو وبوجبا

موعد معسكر الزمالك

رمضان صبحي الأهلي مران الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – رمضان يشارك.. وجلسة بين عبد الحفيظ وسيزا 24 دقيقة | الدوري المصري
البدري: نصحت عاشور بالاعتزال في الأهلي.. وتمنيت تدريب عبد ربه 9 ساعة | الدوري المصري
البدري يختار أفضل 11 في مسيرته التدريبية.. تواجد متعب وغياب الأجانب 9 ساعة | الدوري المصري
البدري: تأجيل أمم إفريقيا أراحني.. ولم أترك الأهلي بشكل سييء 10 ساعة | منتخب مصر
سموحة: ننتظر موافقة فايلر لمواجهة الأهلي وديا 10 ساعة | الدوري المصري
وكيله: رجب بكار لا يمانع في اللعب لـ الزمالك أو الأهلي ولكن 10 ساعة | الدوري المصري
مورينيو يفسر سبب لقطة لوريس وسون: عندما وصلت لغرفة الملابس كان كل شيء انتهى 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: لا خلاف بين مروان والأهلي على التجديد.. إما البقاء أو الاحتراف 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك