مران الأهلي – رمضان يشارك.. وجلسة بين عبد الحفيظ وسيزا

شارك رمضان صبحي جناح الأهلي المعار له من هدرسفيلد الإنجليزي في مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وكان صبحي، قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس، فيما شارك اليوم في المران الجماعي.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من ديفيد سيزا المدرب العام، لشرح البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية في بداية المران.

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، والذي اشتمل على بعض الفقرات القوية والمتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة على المرمى والكرات العرضية.

أما شريف إكرامي حارس الفريق فأدى تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وأدى إكرامي جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية داخل الملعب.

وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة مطولة مع سيزا في بداية المران.

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وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع سيزا، صباح اليوم في إطار التنسيق المستمر مع الجهاز الفني للمرحلة المقبلة والتي تشهد الكثير من التحديات محليا وإفريقيا بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وكان ريني فايلر المدير الفني للفريق قد وصل إلى القاهرة أمس، قادماً من سويسرا بعد قضاء إجازة مع اسرته، ويجري المدير الفني مسحة غدا قبل ان يقود مران الفريق.

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