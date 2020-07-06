خبر في الجول – الزمالك يستقر على بدء معسكره المغلق الخميس المقبل

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على بدء المعسكر المغلق للفريق، يوم الخميس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المعسكر سيستمر لمدة أسبوعين في برج العرب.

ويستعد الزمالك، بحسب تصريحات أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث قال في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة أمس الأحد "الزمالك يستعد بشكل عام لعودة النشاط، استئناف دوري أبطال إفريقيا سيكون بعد شهرين، لابد أن نبدأ الآن".

ويواجه الزمالك الرجاء المغربي في مواجهة واحدة شهر سبتمبر المقبل، تؤهل الفائز منها لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي أو الوداد المغربي.

وأكمل أمير مرتضى في نفس التصريحات "بالنسبة للدوري، فالأمر بين مرتضى منصور رئيس النادي وإدارته، وأشرف صبحي وزير الرياضة، الأمر أكبر من سلطاتي. حتى لو لم يعلن اتحاد الكرة عودة الدوري في ذلك التوقيت كنا سنعود للمران في نفس الوقت الذي عدنا فيه بنفس الإجراءات التي عدنا بها".

واستدرك "ما سيصل إليه مرتضى منصور وأشرف صبحي سيتم إبلاغ فريق الكرة به وسننفذه".

وأوضح "نحاول أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات التي قد يبلغنا بها مجلس الإدارة، وحاليا نستعد للعب مباريات دوري أبطال إفريقيا".

ويُستأنف الدوري المصري يوم 7 أغسطس المقبل، في وقت يحتل فيه الزمالك المركز الرابع بـ31 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

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