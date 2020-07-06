خبر في الجول – الزمالك يستقر على بدء معسكره المغلق الخميس المقبل

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 19:05

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على بدء المعسكر المغلق للفريق، يوم الخميس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المعسكر سيستمر لمدة أسبوعين في برج العرب.

ويستعد الزمالك، بحسب تصريحات أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث قال في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة أمس الأحد "الزمالك يستعد بشكل عام لعودة النشاط، استئناف دوري أبطال إفريقيا سيكون بعد شهرين، لابد أن نبدأ الآن".

أخبار متعلقة
"من حق الزمالك علينا أن ندعمه".. حازم إمام يقدم مقترحا لـ مرتضى منصور منافس الزمالك - الرجاء يبدأ استعادة بعض اللاعبين العالقين خارج المغرب عضو إدارة الأهلي السابق يكشف كيف أخفى هاني سعيد من الزمالك لمدة أسبوع

ويواجه الزمالك الرجاء المغربي في مواجهة واحدة شهر سبتمبر المقبل، تؤهل الفائز منها لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي أو الوداد المغربي.

وأكمل أمير مرتضى في نفس التصريحات "بالنسبة للدوري، فالأمر بين مرتضى منصور رئيس النادي وإدارته، وأشرف صبحي وزير الرياضة، الأمر أكبر من سلطاتي. حتى لو لم يعلن اتحاد الكرة عودة الدوري في ذلك التوقيت كنا سنعود للمران في نفس الوقت الذي عدنا فيه بنفس الإجراءات التي عدنا بها".

واستدرك "ما سيصل إليه مرتضى منصور وأشرف صبحي سيتم إبلاغ فريق الكرة به وسننفذه".

وأوضح "نحاول أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات التي قد يبلغنا بها مجلس الإدارة، وحاليا نستعد للعب مباريات دوري أبطال إفريقيا".

ويُستأنف الدوري المصري يوم 7 أغسطس المقبل، في وقت يحتل فيه الزمالك المركز الرابع بـ31 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة: لن نطلق اسم صلاح على كرة الدوري المصري

الجنايني: نسعى لتقليص الفجوة.. والمجاملة فساد

قاتل إنتر ميلان من قارب هجرة غير شرعية لتحديد بطل إيطاليا

اتحاد الكرة يقدّم كرة الدوري المصري الموحدة

خطوة هامة من منافس الزمالك

الزمالك أمير مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل رودريجيز إلى أتليتكو 2 دقيقة | أوروبا
تقرير - لماذا يتألق برونو وبوجبا مع يونايتد؟ الإجابة عند ماتيتش 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الزمالك يستقر على بدء معسكره المغلق الخميس المقبل 49 دقيقة | الدوري المصري
مايكل أوين: ليفربول لم يضم فيرنر لثقة النادي في أوريجي ساعة | الدوري الإنجليزي
"من حق الزمالك علينا أن ندعمه".. حازم إمام يقدم مقترحا لـ مرتضى منصور ساعة | إفريقيا
خبر في الجول – المصري يدرس تأجيل معسكره لسببين ساعة | الدوري المصري
ليكيب: بوكيتينو لا يمانع تدريب فالنسيا ساعة | أوروبا
رسميا - إليوت يوقع أول عقد احترافي له مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك