في الجول يكشف – 3 تقارير على طاولة فايلر بعد وصوله للقاهرة

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 17:31

كتب : أحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي

يضع الجهاز المعاون للسويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي 3 تقارير على طاولته، مع وصوله المنتظر اليوم الإثنين إلى القاهرة بعد إجازة بدأت في منتصف الشهر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن فايلر، الذي سيقود مران غد الثلاثاء حسبما أعلن الأهلي رسميا في وقت سابق، سيحصل على تقرير من مساعده ديفيد سيزا عن التدريبات التي استأنفها الفريق يوم السبت قبل الماضي، بعد توقف بدأ في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكذلك، سيحصل فايلر على تقرير من توماس بينجيلي مدرب الأحمال عن الحالة البدنية للاعبين مع استئناف المران.

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وطلب فايلر من مساعده ومحلل الأداء شعيب صيكوك تقريرا عن فريق الوداد المغربي، وتحليل مستمر لمباريات الفريق في الدوري المغربي الذي سيعود يوم 24 يوليو الجاري.

ويواجه الأهلي الوداد سبتمبر المقبل في مباراة واحدة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يستأنف مواجهاته المحلية يوم 7 أغسطس المقبل، حيث يتصدر الدوري بـ49 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، المقاولون العرب.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.

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