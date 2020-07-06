فايلر يصل القاهرة

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 21:20

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي

وصل السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية.

وقضى فايلر فترة إجازة في سويسرا مع عائلته، قبل أن يعود اليوم استعدادا لمواصلة مشواره مع المارد الأحمر.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد عقد فايلر لمدة موسم جديد، وذلك بعد نهاية عقده مع نهاية الموسم الحالي.

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ويستعد فايلر للعودة لقيادة مران الأهلي، استعدادا لاستكمال مشوار الدوري المصري.

وتستأنف بطولة الدوري المصري في السابع من شهر أغسطس المقبل.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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