فايلر يصل القاهرة

وصل السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية.

وقضى فايلر فترة إجازة في سويسرا مع عائلته، قبل أن يعود اليوم استعدادا لمواصلة مشواره مع المارد الأحمر.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد عقد فايلر لمدة موسم جديد، وذلك بعد نهاية عقده مع نهاية الموسم الحالي.

ويستعد فايلر للعودة لقيادة مران الأهلي، استعدادا لاستكمال مشوار الدوري المصري.

📸| وصول ريني فايلر مدرب النادي الأهلي القاهرة منذ قليل. pic.twitter.com/qwVN7flpqQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 6, 2020

وتستأنف بطولة الدوري المصري في السابع من شهر أغسطس المقبل.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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