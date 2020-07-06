"من حق الزمالك علينا أن ندعمه".. حازم إمام يقدم مقترحا لـ مرتضى منصور

قدم حازم إمام أسطورة نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مقترحا، لمرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

ونشر إمام عبر صفحته على فيسبوك: "أقترح على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن يخصص يوما كاملا يجتمع فيه قدامى نادي الزمالك مع الفريق قبل اللقاء المرتقب للفريق أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (سبتمبر المقبل)".

وأضاف النجم الملقب بالإمبراطور: "جميع قدامى الزمالك سيكونون في الموعد ولن يتأخر احد عن نادى الزمالك خاصة أنا سأكون أول المتواجدين فمن حق الزمالك علينا أن ندعمه و نكون بجوار اللاعبين قبل هذا اللقاء المرتقب، نتمنى الفوز بهذه البطولة خاصة انها غائبة عن النادي منذ زمن".

وشدد إمام "لم أتلق أي دعوة أو اتصال للحضور لنادي الزمالك يوم الجمعة الماضي، لو تلقيت دعوة أو اتصال سأكون أول المتواجدين".

وأتم الثعلب الصغير بالتعجب مما يقال حول تعاقده مع قناة الأهلي لتقديم برنامج عليها.

ويستعد الزمالك لخوض غمار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمواجهة ضد الرجاء المغربي، اللقب الذي رفعه حازم إمام للمرة الأخيرة في تاريخ الأبيض عام 2002.

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