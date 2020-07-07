البدري: نصحت عاشور بالاعتزال في الأهلي.. وتمنيت تدريب عبد ربه
الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 01:21
كتب : FilGoal
قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه نصح حسام عاشور قائد الأهلي بالاعتزال في صفوف الفريق الأحمر.
وواصل في حديثه عبر قناة "النهار" قائلا: "قبل تطور المشكلة اتصلت بعاشور ونصحته بالاعتزال في الأهلي".
وتابع "قلت له يجب أن تتخذ القرار الصحيح بعد كل ما قدمته فأفضل شيء الاعتزال في النادي".
وعن لاعب تمنى تدريبه أجاب البدري "حسني عبد ربه".
وأضاف "حاولنا ضمه للأهلي كثيرا من الإسماعيلي".
وعما قيل حول ممانعته تواجد عماد متعب في منصب مدير منتخب مصر قال: "لم أمانع بل عماد هو من رفض فكرة الترشح من الأساس".
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