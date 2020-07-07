البدري: نصحت عاشور بالاعتزال في الأهلي.. وتمنيت تدريب عبد ربه

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 01:21

كتب : FilGoal

حسام البدري - منتخب مصر

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه نصح حسام عاشور قائد الأهلي بالاعتزال في صفوف الفريق الأحمر.

وواصل في حديثه عبر قناة "النهار" قائلا: "قبل تطور المشكلة اتصلت بعاشور ونصحته بالاعتزال في الأهلي".

وتابع "قلت له يجب أن تتخذ القرار الصحيح بعد كل ما قدمته فأفضل شيء الاعتزال في النادي".

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وعن لاعب تمنى تدريبه أجاب البدري "حسني عبد ربه".

وأضاف "حاولنا ضمه للأهلي كثيرا من الإسماعيلي".

وعما قيل حول ممانعته تواجد عماد متعب في منصب مدير منتخب مصر قال: "لم أمانع بل عماد هو من رفض فكرة الترشح من الأساس".

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