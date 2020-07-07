مورينيو يفسر سبب لقطة لوريس وسون: عندما وصلت لغرفة الملابس كان كل شيء انتهى

فسر جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام سبب لقطة الخلاف الشديد بين حارس الفريق وقائده هوجو لوريس، ونجمه سون هيونج مين بين شوطي مباراة الفريق ضد إيفرتون في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كنت آخر من وصلت لغرفة خلع الملابس حيث تقع الدكة في الناحية الأخرى من الملعب. عندما وصلت إلى هناك، كان كل شيء قد انتهى، اللاعبان كانا يحتضنان بعضهما البعض".

وأضاف "ما حدث أن ريتشارليسون سدد من الناحية اليمنى، وهوجو ظن في هذه اللحظة أن اللاعبين الهجوميين عليهم بذل مجهود أكبر في المساندة الدفاعية".

وعن المباراة، قال مورينيو: "بعد مباراة شيفيلد التي خسرناها، تحدثنا مع الفريق وكنا منتقدين لأنفسنا. لهذا قدمنا أداء أفضل اليوم. لم أشعر أننا فقدنا السيطرة في أي وقت من المباراة".

وفاز توتنام على إيفرتون بهدف دون رد سجله الفريق الأزرق بالخطأ في مرماه ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي. في المباراة التي أقيمت بملعب توتنام الجديد.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى النقطة 48 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 44 في المركز الـ11.

هدف توتنام جاء في الدقيقة 24 عن طريق مايكل كين مدافع إيفرتون بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدمت به تسديدة جيوفاني لو سيلسو وغيرت مسارها نحو الشباك.

اقرأ أيضا

وصول فايلر

اقتراح من حازم إمام على مرتضى منصور

3 تقارير على طاولة فايلر

السر خلف تألق برونو وبوجبا

موعد معسكر الزمالك