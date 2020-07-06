سفير مصر في الكاميرون: الاتحاد الإفريقي يناقش حضور 10 آلاف مشجع لنصف نهائي إفريقيا

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون عن آخر تطورات تنظيم المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المليجي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الكاميرون تناقش في الوقت الحالي مع الاتحاد الإفريقي عدد الجماهير في مباريات نصف النهائي والنهائي".

وأضاف "هناك اقتراح بحضور 10 آلاف مشجع لمباريات نصف النهائي، على أن يرتفع العدد في النهائي".

وأكمل "الاتحاد الإفريقي لم يبلغ الكاميرون حتى الآن باستضافة المباريات ولا موعدها".

وواصل "لكن الكاف يفكر أن يكون موعد باقي مباريات البطولة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مشدد".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يتواصل معي أي مسؤول من الأهلي أو الزمالك لتنظيم معسكر في الكاميرون قبل نصف نهائي البطولة".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خوض نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة مع نهائي البطولة دون تحديد مكان المباريات.

وتتنافس الكاميرون والإمارات على استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

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