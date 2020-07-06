الزمالك يعلن تمديد تعاقد أنس أسامة في السلة وضم عمر بكار لفريق اليد

أعلن الزمالك تمديد تعاقد نجم فريق كرة السلة، أنس أسامة لمدة موسمين.

وجاء الإعلان عبر قناة النادي اليوم الإثنين.

ويعتبر أنس أسامة أحد الأعمدة الرئيسية في فريق الزمالك وسبق له الاحتراف في دوري الجامعات الأمريكي قبل العودة لناديه.

وحصد أنس لقب دوري السوبر الأخير موسم 2018-2019 مع الزمالك وساهم في صعود الأبيض لبطولة إفريقيا بعد غياب.

وكان قد ارتبط اسم أنس بنادي الاتحاد السكندري لكن أنهى الزمالك اتفاقه مع اللاعب بشكل رسمي.

وكذلك، أعلن الزمالك ضم عمر الوكيل "بكار" لفريق كرة اليد لمدة موسمين

وكان بكار أحد نجوم منتخب مصر الحاصل على لقب بطولة إفريقيا الأخيرة في تونس يناير الماضي.

ورحل بكار عن الأهلي الذي قرر الاستغناء عنه مطلع الموسم الجاري وانتقل لفريق الشارقة الإماراتي.

وتألق بكار مع الفريق الإماراتي وحصد برونزية بطولة آسيا للأندية.

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